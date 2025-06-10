Путин по видеосвязи открыл медицинские объекты в пяти регионах России

Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт работе шести новых медицинских объектов в пяти регионах России, включая Донбасс и Новороссию. Он принял участие в открытии, но из своего кабинета.

В Башкирии начал работу современный хирургический корпус республиканского кардиоцентра, рассчитанный на 320 посещений в смену во взрослом отделении и 75 в детском. Корпус располагает 132 койками и позволит выполнять все виды высокотехнологичных вмешательств на сердце и сосудах, включая сложные гибридные операции и трансплантацию сердца. Медицинская помощь будет оказываться не только жителям республики, но и пациентам из соседних регионов и иностранцам.

В Воронежской области открылся новый семиэтажный радиотерапевтический корпус областного онкологического диспансера. В нём размещены три отделения радиотерапии на 90 коек и отделение противоопухолевой терапии на 30 мест.

В Нальчике заработало новое здание городской поликлиники № 1, оснащённое современным диагностическим оборудованием, включая кабинеты компьютерной томографии, рентгенографии, маммографии, флюорографии, ультразвуковой и функциональной диагностики.

В Донецке после капитального ремонта открыт сосудистый центр на базе Республиканской клинической больницы имени Калинина, оснащённый новым оборудованием, включая компьютерный томограф. Кроме того, в ДНР открылась новая лаборатория Росздравнадзора по испытанию качества лекарственных препаратов. Она способна проводить до четырёх тысяч экспертиз в год. В 2025 году планируется закупка дополнительного оборудования, включая рентгеновский дифрактометр и атомный спектрофотометр.

В Луганске завершён капитальный ремонт городской поликлиники № 12. В здании проведена перепланировка, заменены системы, лифты и инженерные сети. Поликлиника оснащена новым оборудованием, включая флюорографический, маммографический и рентгенологический аппараты, а также компьютерный томограф.