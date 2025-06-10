«Прикрывают собой»: Путин поблагодарил медиков за героизм при спасении бойцов на СВО

Президент России Владимир Путин поздравил медицинских работников с предстоящим профессиональным праздником и поблагодарил врачей, которые в ходе специальной военной операции (СВО), рискуя собой, спасают раненых бойцов. Некоторые медики даже прикрывают наших солдат собой, если это нужно, добавил глава государства.

Путин поздравил медицинских работников с предстоящим праздником. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Особые, самые тёплые слова благодарности в адрес медицинских работников – участников СВО. Рискуя собой, проявляя героизм, они спасают раненых, в полном, прямом смысле этого слова, если нужно, прикрывают собой, проводят сложнейшие операции, выхаживают, поддерживают бойцов. Помогать людям, служить им — главный смысл вашей профессии, дорогие друзья, в любых условиях и обстоятельствах», — сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции.

В рамках своей речи российский лидер также вспомнил тяжёлые времена пандемии в стране и отметил, что в борьбе с заболеванием были задействованы почти все медицинские работники страны. Путин добавил, что «страшная инфекция отступила благодаря профессионализму, душевной щедрости, милосердию, мужеству и самопожертвованию».

«Значимость вашей деятельности, дорогие друзья, невозможно переоценить. Вы предупреждаете и лечите болезни, сохраняете здоровье и жизни людей, облегчаете боль и даёте надежду. В нашем обществе ваш подвижнический труд стоит на самой высокой ступени уважения и признательности», — сказал президент.