Путин: До воссоединения с Россией в ЛНР не было современного медоборудования
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В Луганской Народной Республики (ЛНР) не было современного медицинского оборудования до воссоединения региона с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на видеоконференции по открытию новых медицинских учреждений.
«У вас сколько специалистов работают и как организована подготовка? Для вас это более актуально даже, чем для других медицинских учреждений в России», — обратился президент к главе открывшейся в Луганске городской поликлиники.
Российский лидер отметил, что в регионе были проблемы с современным медицинским оборудованием и раньше. А это, в свою очередь, чревато сложностями с подготовкой кадров, ведь врачи никогда не работали на новой технике.
Ранее в ходе видеоконференции Владимир Путин поздравил работников медицинской сферы с грядущим профессиональным праздником 15 июня и выразил благодарность врачам, спасающим жизни военнослужащим в зоне спецоперации. Глава государства добавил, что многие медики заслоняют собой раненых, если это требуется.