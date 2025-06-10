Путин: До воссоединения с Россией в ЛНР не было современного медоборудования

В Луганской Народной Республики (ЛНР) не было современного медицинского оборудования до воссоединения региона с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на видеоконференции по открытию новых медицинских учреждений.

«У вас сколько специалистов работают и как организована подготовка? Для вас это более актуально даже, чем для других медицинских учреждений в России», — обратился президент к главе открывшейся в Луганске городской поликлиники.

Российский лидер отметил, что в регионе были проблемы с современным медицинским оборудованием и раньше. А это, в свою очередь, чревато сложностями с подготовкой кадров, ведь врачи никогда не работали на новой технике.