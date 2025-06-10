Кремль приоткрыл завесу тайны над темами выступления Путина на ПМЭФ-2025
Песков: Выступление Путина на ПМЭФ будет связано с экономикой и её составляющими
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин уделит внимание вопросам развития отечественной экономики и международному экономическому сотрудничеству. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время своего ежедневного брифинга.
«Это экономический форум поэтому, конечно, во главе угла будут вопросы, связанные с экономикой и всеми составляющими вокруг экономики», — сказал представитель Кремля.
ПМЭФ на данный момент является не просто площадкой для обсуждения происходящих изменений, но и местом для выработки определённых решений. состоится в Северной столице с 18 по 21 июня. Life.ru узнал, что всего в Петербургском форуме 2025 года примут участие 137 стран и территорий.