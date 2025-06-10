Кремль приоткрыл завесу тайны над темами выступления Путина на ПМЭФ-2025

В ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин уделит внимание вопросам развития отечественной экономики и международному экономическому сотрудничеству. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время своего ежедневного брифинга.

«Это экономический форум поэтому, конечно, во главе угла будут вопросы, связанные с экономикой и всеми составляющими вокруг экономики», — сказал представитель Кремля.