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10 июня, 09:52

Кремль приоткрыл завесу тайны над темами выступления Путина на ПМЭФ-2025

Песков: Выступление Путина на ПМЭФ будет связано с экономикой и её составляющими

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин уделит внимание вопросам развития отечественной экономики и международному экономическому сотрудничеству. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время своего ежедневного брифинга.

«Это экономический форум поэтому, конечно, во главе угла будут вопросы, связанные с экономикой и всеми составляющими вокруг экономики», — сказал представитель Кремля.

Путин обратился к участникам и организаторам по случаю открытия ПМЭФ-2025
Путин обратился к участникам и организаторам по случаю открытия ПМЭФ-2025

ПМЭФ на данный момент является не просто площадкой для обсуждения происходящих изменений, но и местом для выработки определённых решений. состоится в Северной столице с 18 по 21 июня. Life.ru узнал, что всего в Петербургском форуме 2025 года примут участие 137 стран и территорий.

Наталья Афонина
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