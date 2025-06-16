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Регион
16 июня, 10:07

Песков: Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин готовится к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) его выступление запланировано на пятницу, 20 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент продолжает готовиться и к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Вы знаете, он на этой неделе пройдёт в Санкт-Петербурге. В пятницу глава государства выступит на пленарном заседании», — сказал Песков журналистам.

Форум креативных индустрий впервые пройдёт в рамках ПМЭФ
Форум креативных индустрий впервые пройдёт в рамках ПМЭФ

Напомним, что Петербургский международный экономический форум — 2025 пройдёт в Северной столице с 18 по 21 июня. Участие в мероприятии подтвердили 137 стран и территорий. Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин в процессе выступления на ПМЭФ затронет темы развития российской экономики и международного экономического партнёрства.

Александр Юнашев
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