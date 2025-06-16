Песков: Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу

Президент России Владимир Путин готовится к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) его выступление запланировано на пятницу, 20 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент продолжает готовиться и к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Вы знаете, он на этой неделе пройдёт в Санкт-Петербурге. В пятницу глава государства выступит на пленарном заседании», — сказал Песков журналистам.