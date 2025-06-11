Форум креативных индустрий впервые пройдёт в рамках ПМЭФ

Впервые в истории Петербургского международного экономического форума 21 июня в его деловую программу будет включён Форум креативных индустрий. Это мероприятие, которое ранее проводилось на других значимых российских площадках под названием Форум креативного бизнеса, сосредоточится на теме «Партнёрства и коллаборации: Формируя устойчивое будущее». Организатором данного форума является Социокреативная платформа Фонда Росконгресс — Фонд Инносоциум.

​«Форум креативных индустрий впервые пройдёт под новым названием и в обновлённом формате — площадка позволит определить пути достижения этой цели за счёт поддержки креативных проектов, интеграции технологий в творческие и производственные процессы, а также развития экспортного потенциала отрасли. Убеждён, профессиональный диалог позволит выработать новые продуктивные подходы к развитию творческой индустрии в РФ», — отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Программа форума включает 15 дискуссионных сессий, где будут рассмотрены ключевые аспекты: эволюция контента и медиа в контексте новых форматов, воздействие искусственного интеллекта на креативные индустрии, экономические основы творческой сферы и значение культурного наследия в современном обществе.

На форуме выступят эксперты из разных областей: представители власти, руководители крупнейших российских и зарубежных медиакомпаний, известные деятели креативных индустрий и аналитики. Среди ключевых спикеров – высокопоставленные чиновники, такие как министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, а также руководители ведущих организаций, включая гендиректора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова, гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского и гендиректора Агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву. В числе участников также чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Маврикий Ирада Зейналова, руководители крупных медиаплатформ и холдингов, такие как Антон Володькин (Wink), Алексей Гореславский (Институт развития интернета), Светлана Баланова (Национальная медиа группа) и Софья Митрофанова (МТС Медиа). Своим опытом поделятся и известные деятели кино и телевидения, в том числе Тимур Вайнштейн (НТВ), Артём Михалков (1-2-3 Production), Константин Богомолов (Московский драматический театр на Малой Бронной), а также писатель и сценарист Александр Цыпкин. Международный опыт представят Абдулвид Алабдли (Ассоциация анимации Саудовской Аравии), Сара Больцани (итальянский скульптор), Нила Мадхаб Панда (индийский продюсер и режиссёр) и многие другие.

«Форум креативных индустрий — это уникальная площадка, которая объединяет творчество, технологии и бизнес. В этом году мы будем обсуждать контент для подростков, экономику хайпа, музыкальную индустриализацию, экспорт аудиовизуального контента, образование для креативных лидеров, коллаборации и устойчивость брендов и другие темы. Все эти направления связывает общая цель — превратить идеи в капитал, сохраняя культурные ценности и адаптируясь к вызовам цифровой эпохи», — поделилась заместитель директора Фонда Росконгресс, председатель Совета Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Шесть тематических сессий ПМЭФ-2025 будут целиком посвящены креативным индустриям, где эксперты обсудят вопросы культурной самобытности, проектирования будущего и социальной повестки корпоративного сектора.

Кроме того, на форуме будет представлена специальная экспозиция — павильон «Душа России», проект Фонда Росконгресс, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив. Здесь будут показаны стартапы и предприятия со всей России, занимающиеся возрождением и развитием искусства, ремесел и промышленности. В числе демонстрируемых успешных проектов креативных индустрий — новая коллекция «Хохлома» от Алёны Ахмадуллиной, уникальные шкатулки фабрики «Федоскино», а также монументальные работы заслуженного художника России, скульптора Даши Намдакова, чьё искусство пронизано древними кочевыми мифами и восточной мудростью, выраженными в современной форме.

На площадке также запланировано вручение наград победителям VII Всероссийского студенческого конкурса «Инносоциум», а также серия мероприятий: дискуссии, паблик-токи, питч-сессия креативных проектов, «День НКО на ПМЭФ» (открытый микрофон) и инновационная киберсессия с роботом-модератором, наряду с прочими активностями.

Смена названия с «Форума креативного бизнеса» на «Форум креативных индустрий» символизирует расширение его концепции. Теперь платформа охватывает более широкий спектр креативных направлений, включая цифровые технологии и медиа. За период 2021–2024 годов программа ФКБ на ведущих экономических форумах РФ включала более 200 сессий с участием свыше 600 экспертов. Это привело к формированию региональных и ведомственных решений по поддержке творческих индустрий, копродукционных соглашений, а также инициатив для новых национальных проектов и планов внедрения Регионального стандарта развития креативных индустрий в субъектах РФ.