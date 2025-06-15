Радужная форель и щучья икра за 6500: Стало известно меню ПМЭФ-2025

На ПМЭФ-2025 в выставочном центре «Экспофорум» комплексный обед будет стоить 6,5 тысячи рублей. В эту фиксированную сумму входят закуска, суп, основное блюдо, десерт и напиток. Участники форума смогут выбрать между несколькими ресторанами с разными кулинарными концепциями: Lunch, Forum и «Варево». Во всех заведениях особое внимание уделено продуктам от местных производителей, сообщает 78.ru.

Ресторан «Варево» предлагает гостям оригинальное меню, вдохновлённое древнерусской кухней, но с современной подачей. Шеф-повар Алексей Беликов включил в ассортимент блюда вроде стерляди по-царски (6500 руб.), купеческого борща с говядиной и ухи из петуха (2300 руб.). Последнее блюдо может удивить гостей, но, как объясняет повар, на Руси ухой называли любой наваристый бульон, независимо от его состава.

Ресторан Lunch подготовил готовые сеты за 6500 рублей, включающие закуску, суп, горячее, десерт и напиток. Шеф-повар Антон Грибанов делает акцент на российских продуктах, предлагая блюда для мясоедов, вегетарианцев и любителей рыбы. В меню — радужная форель с щучьей икрой, филе утки с тыквенным кремом, грибная солянка и брусничный пирог.