Радужная форель и щучья икра за 6500: Стало известно меню ПМЭФ-2025
Цена на обеды для участников ПМЭФ-2025 стартует от 6,5 тысячи рублей
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На ПМЭФ-2025 в выставочном центре «Экспофорум» комплексный обед будет стоить 6,5 тысячи рублей. В эту фиксированную сумму входят закуска, суп, основное блюдо, десерт и напиток. Участники форума смогут выбрать между несколькими ресторанами с разными кулинарными концепциями: Lunch, Forum и «Варево». Во всех заведениях особое внимание уделено продуктам от местных производителей, сообщает 78.ru.
Ресторан «Варево» предлагает гостям оригинальное меню, вдохновлённое древнерусской кухней, но с современной подачей. Шеф-повар Алексей Беликов включил в ассортимент блюда вроде стерляди по-царски (6500 руб.), купеческого борща с говядиной и ухи из петуха (2300 руб.). Последнее блюдо может удивить гостей, но, как объясняет повар, на Руси ухой называли любой наваристый бульон, независимо от его состава.
Ресторан Lunch подготовил готовые сеты за 6500 рублей, включающие закуску, суп, горячее, десерт и напиток. Шеф-повар Антон Грибанов делает акцент на российских продуктах, предлагая блюда для мясоедов, вегетарианцев и любителей рыбы. В меню — радужная форель с щучьей икрой, филе утки с тыквенным кремом, грибная солянка и брусничный пирог.
Итальянский шеф-повар Раффаэле Эспозито разработал для форума специальное меню. В его сетах — салат с ростбифом и пармезаном, филе сёмги с фисташками, чечевичный суп с кальмаром и шоколадно-миндальный торт на десерт.
Напомним, что Петербургский международный экономический форум — 2025 пройдёт в Северной столице с 18 по 21 июня. Участие в мероприятии подтвердили 137 стран и территорий. Как отметили в Кремле, президент РФ Владимир Путин в процессе выступления на ПМЭФ затронет темы развития российской экономического партнёрства между странами.