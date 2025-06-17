Роботы, дроны и котики: Life.ru подсмотрел, чем будут удивлять на ПМЭФ-2025. Публикуем первые кадры

С завтрашнего дня в Санкт-Петербурге начнётся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Life.ru подсмотрел, что ждёт гостей на форуме, и опубликовал самые интересные кадры стендов. Гостей мероприятия удивят роботами, дронами, котиками, живыми цветами и не только.

Один из главных трендов — роботы. Они представлены на стенде Московской области: здесь можно сыграть в аналог игры «Ну, погоди!», но с инвестуклоном, а робот София на русском и китайском языках может проконсультировать бизнесменов. На стенде Башкирии — огромный робомедведь, также есть роботы-гроссмейстеры. А на стенде Петербурга — ИИ-коты. На стенде Севастополя представлены роботы посерьёзнее — 5 типов безэкипажных катеров.