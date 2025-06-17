Роботы, дроны и котики: Life.ru подсмотрел, чем будут удивлять на ПМЭФ-2025. Публикуем первые кадры
Life.ru показал первые кадры с ПМЭФ-2025
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С завтрашнего дня в Санкт-Петербурге начнётся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Life.ru подсмотрел, что ждёт гостей на форуме, и опубликовал самые интересные кадры стендов. Гостей мероприятия удивят роботами, дронами, котиками, живыми цветами и не только.
Первые кадры с ПМЭФ-2025. Видео © Life.ru
Один из главных трендов — роботы. Они представлены на стенде Московской области: здесь можно сыграть в аналог игры «Ну, погоди!», но с инвестуклоном, а робот София на русском и китайском языках может проконсультировать бизнесменов. На стенде Башкирии — огромный робомедведь, также есть роботы-гроссмейстеры. А на стенде Петербурга — ИИ-коты. На стенде Севастополя представлены роботы посерьёзнее — 5 типов безэкипажных катеров.
Есть свой стенд и у News Media Holding. Между тем Уралхим традиционно готовит стенд из тысяч живых цветов, а на стенде Газпрома атлант держит на плечах газовые трубы. Кировская область привезла огромную дымковскую игрушку, точнее целую многодетную семью.
Напомним, что своё участие в ПМЭФ-2025 уже подтвердили 20 тысяч представителей 140 стран. Форум продлится до 21 июня. На его пленарном заседании выступит президент России Владимир Путин. В ходе выступлений на ПМЭФ будут затронуты темы развития российского экономического партнёрства между странами.