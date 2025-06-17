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17 июня, 14:31

Путин 18 июня встретится с главами мировых информагентств на полях ПМЭФ

Ушаков: Путин встретится с главами мировых информагентств на полях ПМЭФ

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

18 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) запланирована встреча главы государства Владимира Путина с руководителями ведущих международных информационных агентств. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистами.

«Наш президент вечером уже 18 июня проведёт традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств», — заявил Ушаков.

Встреча пройдёт в формате вопросов и ответов. Она будет посвящена актуальным вопросам внутренней и внешней политики России, а также важным международным событиям.

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С 18 по 21 июня 2025 года Санкт-Петербург вновь станет площадкой для проведения ПМЭФ, который пройдёт в «Экспофоруме». Ключевая тема форума в этом году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Это подчёркивает стремление к поиску точек соприкосновения и сотрудничества в условиях меняющейся геополитической обстановки. В пятницу, 20 июня, состоится пленарное заседание, в котором традиционно примет участие президент России.

Алиса Хуссаин
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