Путин 18 июня встретится с главами мировых информагентств на полях ПМЭФ

18 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) запланирована встреча главы государства Владимира Путина с руководителями ведущих международных информационных агентств. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистами.

Встреча пройдёт в формате вопросов и ответов. Она будет посвящена актуальным вопросам внутренней и внешней политики России, а также важным международным событиям.

С 18 по 21 июня 2025 года Санкт-Петербург вновь станет площадкой для проведения ПМЭФ, который пройдёт в «Экспофоруме». Ключевая тема форума в этом году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Это подчёркивает стремление к поиску точек соприкосновения и сотрудничества в условиях меняющейся геополитической обстановки. В пятницу, 20 июня, состоится пленарное заседание, в котором традиционно примет участие президент России.