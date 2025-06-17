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17 июня, 14:20

Путин на ПМЭФ выскажется о мировой политике и экономике

Ушаков: Путин выступит на ПМЭФ-2025 с оценкой текущей ситуации в экономике

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, росийский лидер представит свой анализ экономической ситуации в РФ, а также затронет вопросы глобальной политики и международных отношений.

«Что касается выступления нашего президента, то оно, как обычно, затронет оценку текущей ситуации в российской экономике. Затем президент, естественно, поделится своим взглядом на положение дел в мировой экономике, политике, охарактеризует состояние и перспективы отношений нашей страны с рядом важнейших зарубежных партнеров», — сказал журналистам Ушаков

По его словам, выступление охватит как внутреннюю повестку, так и внешнеполитические перспективы России.

Роботы, дроны и котики: Life.ru подсмотрел, чем будут удивлять на ПМЭФ-2025. Публикуем первые кадры
Роботы, дроны и котики: Life.ru подсмотрел, чем будут удивлять на ПМЭФ-2025. Публикуем первые кадры

ПМЭФ сохраняет статус главной мировой площадки для обсуждения экономических вопросов. В этом году участие подтвердили более 20 тысяч делегатов из 140 стран и территорий.

Милена Скрипальщикова
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