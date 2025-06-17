Путин на ПМЭФ выскажется о мировой политике и экономике

Президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, росийский лидер представит свой анализ экономической ситуации в РФ, а также затронет вопросы глобальной политики и международных отношений.

«Что касается выступления нашего президента, то оно, как обычно, затронет оценку текущей ситуации в российской экономике. Затем президент, естественно, поделится своим взглядом на положение дел в мировой экономике, политике, охарактеризует состояние и перспективы отношений нашей страны с рядом важнейших зарубежных партнеров», — сказал журналистам Ушаков

По его словам, выступление охватит как внутреннюю повестку, так и внешнеполитические перспективы России.