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17 июня, 14:20

Ушаков заявил о «подвисшем вопросе» в контактах с США

Ушаков: США предложили РФ взять паузу в переговорах по нормализации отношений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Вопросы российско-американских переговоров, которые должны были состояться в Москве, остаются в подвешенном состоянии. Помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге для журналистов сообщил, что встречи перенесены на неопределённый срок по просьбе Соединённых Штатов.

«В начале было условлено провести следующие контакты в контексте нормализации отношений в Москве, но потом американцы предложили взять паузу. Сейчас, очевидно, между, соответственно, Госдепартаментом [США] и МИД [России] будет какая-то достигнута договорённость, где и когда проводить очередную встречу. Пока вопрос несколько подвис», — сказал Ушаков.

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Напомним, что 4 июня между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Он длился 1 час 15 минут. Предполагается, что переговоры лидеров могут стать первым шагом к деэскалации между Россией и США.

Полина Никифорова
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