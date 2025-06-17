Ушаков заявил о «подвисшем вопросе» в контактах с США

Вопросы российско-американских переговоров, которые должны были состояться в Москве, остаются в подвешенном состоянии. Помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге для журналистов сообщил, что встречи перенесены на неопределённый срок по просьбе Соединённых Штатов.

«В начале было условлено провести следующие контакты в контексте нормализации отношений в Москве, но потом американцы предложили взять паузу. Сейчас, очевидно, между, соответственно, Госдепартаментом [США] и МИД [России] будет какая-то достигнута договорённость, где и когда проводить очередную встречу. Пока вопрос несколько подвис», — сказал Ушаков.