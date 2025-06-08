Переговоры Путина и Трампа назвали первым шагом к деэскалации между Россией и США
Дмитриев назвал возможностью для деэскалации телефонный диалог Путина и Трампа
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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызвали позитивные изменения в российском общественном мнении, что создало почву для возможной деэскалации. Об этом написал в соцсети Х глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Диалог Путина и Трампа привёл к историческому сдвигу в российском общественном мнении. Число россиян, называющих США «враждебными», снизилось с 75% до 40%. Поддержка нормализации отношений с Западом возросла с 52% до 80%», — пояснил он со ссылкой на данные социологов.
Дмитриев констатировал, что диалог работает и люди прислушиваются. По его мнению, это отличная возможность для деэскалации.
Напомним, последний разговор Путина с Трампом состоялся 4 июня. Он продлился чуть более часа. Политики говорили об атаках ВСУ на российские военные аэродромы и об Иране. Дмитриев отметил, что переговоры Путина и Трампа вызвали панику на Западе.