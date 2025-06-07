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7 июня, 09:29

«Мы с Путиным не дети»: Зеленский взбесился из-за слов Трампа

Зеленский заявил Трампу, что они с Путиным не дети на площадке в парке

Обложка © © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский не согласился с американским лидером Дональдом Трампом, который сравнил Украину и Россию с «дерущимися детьми» в контексте конфликта. Такое мнение он высказал в интервью ABC News.

«Мы не дети с [президентом РФ Владимиром] Путиным на детской площадке в парке», — подчеркнул бывший комик, комментируя заявление президента США.

Зеленский отметил, что проблема не в конкретной личности, будь то Трамп или кто-либо другой. Суть в том, что человек, находящийся далеко за пределами Украины, по его словам просто не способен по-настоящему «ощутить всю глубину боли украинцев».

В Кремле ответили Трампу, сравнившему конфликт на Украине с детской дракой
В Кремле ответили Трампу, сравнившему конфликт на Украине с детской дракой

Ранее Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу возможного применения ядерного оружия в рамках конфликта на Украине, надеясь, что этого удастся избежать. Президент США также призвал Россию не прекращать переговорный процесс, направленный на разрешение сложившейся ситуации.

Ольга Сливченко
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