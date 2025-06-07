«Мы с Путиным не дети»: Зеленский взбесился из-за слов Трампа
Зеленский заявил Трампу, что они с Путиным не дети на площадке в парке
Обложка © © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Владимир Зеленский не согласился с американским лидером Дональдом Трампом, который сравнил Украину и Россию с «дерущимися детьми» в контексте конфликта. Такое мнение он высказал в интервью ABC News.
«Мы не дети с [президентом РФ Владимиром] Путиным на детской площадке в парке», — подчеркнул бывший комик, комментируя заявление президента США.
Зеленский отметил, что проблема не в конкретной личности, будь то Трамп или кто-либо другой. Суть в том, что человек, находящийся далеко за пределами Украины, по его словам просто не способен по-настоящему «ощутить всю глубину боли украинцев».
Ранее Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу возможного применения ядерного оружия в рамках конфликта на Украине, надеясь, что этого удастся избежать. Президент США также призвал Россию не прекращать переговорный процесс, направленный на разрешение сложившейся ситуации.