«Мы с Путиным не дети»: Зеленский взбесился из-за слов Трампа

Владимир Зеленский не согласился с американским лидером Дональдом Трампом, который сравнил Украину и Россию с «дерущимися детьми» в контексте конфликта. Такое мнение он высказал в интервью ABC News.

«Мы не дети с [президентом РФ Владимиром] Путиным на детской площадке в парке», — подчеркнул бывший комик, комментируя заявление президента США.

Зеленский отметил, что проблема не в конкретной личности, будь то Трамп или кто-либо другой. Суть в том, что человек, находящийся далеко за пределами Украины, по его словам просто не способен по-настоящему «ощутить всю глубину боли украинцев».