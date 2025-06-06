В Кремле ответили Трампу, сравнившему конфликт на Украине с детской дракой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил несогласие с оценкой американского лидера Дональда Трампа, назвавшего украинский конфликт «дракой между двумя детьми». Представитель Кремля подчеркнул, что Россия рассматривает ситуацию на Украине как серьёзную угрозу, имеющую принципиальное значение.

«Для нас это экзистенциальный вопрос, это вопрос наших национальных интересов, это вопрос нашей безопасности, будущего нашего и наших детей, будущего нашей страны», — заявил Песков в ходе брифинга.

Он добавил, что Россия прибегла к военным мерам только после того, как были исчерпаны все дипломатические пути решения конфликта.