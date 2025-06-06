В Кремле высказались о конфликте между Трампом и Маском
Песков: Кремль считает разногласия между Трампом и Маском внутренним делом США
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Москва не планирует занимать какую-либо позицию в конфликте между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это исключительно американское дело.
«Это внутреннее дело США. Мы никоим образом не собираемся в это вмешиваться, как-то это комментировать, — заявил представитель Кремля в ходе брифинга.
Он выразил уверенность в том, что Трамп сам разберётся с этой ситуацией. Песков также отметил, что разногласия между Маском и президентом США, скорее всего, не помешают последнему заниматься вопросами урегулирования ситуации на Украине.
Напомним, что накануне в соцсетях разгорелась перепалка между Трампом и Маском. Бизнесмен поставил под сомнение возможность американского лидера победить на выборах-2024 без его поддержки, а после миллиардер одобрил импичмент и раскритиковал экономические инициативы Белого дома, предсказав рецессию к середине 2025 года. А началось всё с того, что Трамп обвинил Маска в неэффективности на посту главы DOGE и заявил о его безумии. Президент США также пригрозил разорвать госконтракты, включая SpaceX, и прекратить субсидирование компаний Маска.