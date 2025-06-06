В Кремле высказались о конфликте между Трампом и Маском

Москва не планирует занимать какую-либо позицию в конфликте между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это исключительно американское дело.

«Это внутреннее дело США. Мы никоим образом не собираемся в это вмешиваться, как-то это комментировать, — заявил представитель Кремля в ходе брифинга.

Он выразил уверенность в том, что Трамп сам разберётся с этой ситуацией. Песков также отметил, что разногласия между Маском и президентом США, скорее всего, не помешают последнему заниматься вопросами урегулирования ситуации на Украине.