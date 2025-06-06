Стало известно, во сколько Трампу обошлась ссора с Маском

Конфликт с миллиардером Илоном Маском обошёлся президенту США Дональду Трампу в более чем $1,1 млрд за сутки, сообщает Axios . Этот публичный спор спровоцировал резкое падение стоимости ключевых активов лидера Штатов. В частности, акции Trump Media & Technology Group потеряли 8% своей стоимости, что привело к убыткам в $202 млн.

Напомним, что 5 июня в соцсетях разгорелась перепалка между Дональдом Трампом и Илоном Маском. Бизнесмен поставил под сомнение возможность американского лидера победить на выборах-2024 без его поддержки, а после миллиардер одобрил импичмент и раскритиковал экономические инициативы Белого дома, предсказав рецессию к середине 2025 года. А началось всё с того, что Трамп обвинил Маска в неэффективности на посту главы DOGE и заявил о его безумии. Экс-президент также пригрозил разорвать госконтракты, включая SpaceX, и прекратить субсидирование компаний Маска.