«Сошёл с ума»: Трамп и Маск устроили жёсткую перепалку в социальных сетях
Трамп назвал Маска сумасшедшим и пригрозил разорвать контракты с его компаниями
Дональд Трамп и Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff / Andrew Harnik
В социальных сетях развернулась жёсткая полемика между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском. Американский лидер заявил о неэффективной работе миллиардера и выразил намерение расторгнуть государственные контракты с его компаниями, а также отменить выделяемые субсидии.
По мнению Трампа, Маск «сошёл с ума». Хозяин Белого дома предложил прекратить субсидирование и контракты с компаниями предпринимателя, чтобы сэкономить «миллиарды и миллиарды долларов» бюджетных средств.
«Илон Маск истощался, я попросил его уйти, я отобрал у него мандат на электромобили. <…> Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, — это прекратить правительственные субсидии и контракты Илона. Я всегда удивлялся, что Байден этого не сделал», — заявил президент США.
В ответ Маск предложил своим подписчикам в соцсети X рассмотреть возможность создания в Соединённых Штатах новой политической партии.
«Пришло ли время создать в Америке новую политическую партию, которая действительно будет представлять 80% населения?» — задал вопрос миллиардер.
Ранее Илон Маск заявил, что Дональд Трамп не смог бы одержать победу на президентских выборах без его поддержки, а республиканцы не смогли бы сохранить контроль над обеими палатами Конгресса. Предприниматель выразил мнение, что американский лидер ведёт себя неблагодарно. Напомним, что конфликт начался после резкой критики Маска нового законопроекта о налогах и расходах. Миллиардер назвал инициативу президента неприемлемой и призвал «убить законопроект». После этого Трамп заявил, что глубоко разочаровался в Маске.