«Сошёл с ума»: Трамп и Маск устроили жёсткую перепалку в социальных сетях

В социальных сетях развернулась жёсткая полемика между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском. Американский лидер заявил о неэффективной работе миллиардера и выразил намерение расторгнуть государственные контракты с его компаниями, а также отменить выделяемые субсидии.

По мнению Трампа, Маск «сошёл с ума». Хозяин Белого дома предложил прекратить субсидирование и контракты с компаниями предпринимателя, чтобы сэкономить «миллиарды и миллиарды долларов» бюджетных средств.

«Илон Маск истощался, я попросил его уйти, я отобрал у него мандат на электромобили. <…> Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, — это прекратить правительственные субсидии и контракты Илона. Я всегда удивлялся, что Байден этого не сделал», — заявил президент США.

В ответ Маск предложил своим подписчикам в соцсети X рассмотреть возможность создания в Соединённых Штатах новой политической партии.