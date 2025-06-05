Маск призвал убить проект Трампа о расходах и стал героем мемов

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск резко осудил инициативу президента Дональда Трампа по сокращению федеральных расходов. Маск назвал этот шаг угрозой для экономики США и призвал «убить законопроект», образно ссылаясь на культовый фильм Квентина Тарантино «Убить Билла» (Kill Bill).

«Нужно разработать новый законопроект, который не увеличивает дефицит и потолок долга на пять триллионов. Позвоните своему сенатору, позвоните своему конгрессмену. Доводить Америку до банкротства — недопустимо! Убейте законопроект [Kill the bill]», — написал Маск в соцсети X.

Маск породил новые мемы. Фото © X / LilHumansBigImpact

Его заявление сразу породило множество мемов в западном сегменте социальных сетей. При этом Маск отметил, что не приемлет идею доводить страну до «финансового краха».