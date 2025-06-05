Маск призвал убить проект Трампа о расходах и стал героем мемов
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск резко осудил инициативу президента Дональда Трампа по сокращению федеральных расходов. Маск назвал этот шаг угрозой для экономики США и призвал «убить законопроект», образно ссылаясь на культовый фильм Квентина Тарантино «Убить Билла» (Kill Bill).
«Нужно разработать новый законопроект, который не увеличивает дефицит и потолок долга на пять триллионов. Позвоните своему сенатору, позвоните своему конгрессмену. Доводить Америку до банкротства — недопустимо! Убейте законопроект [Kill the bill]», — написал Маск в соцсети X.
Маск породил новые мемы. Фото © X / LilHumansBigImpact
Его заявление сразу породило множество мемов в западном сегменте социальных сетей. При этом Маск отметил, что не приемлет идею доводить страну до «финансового краха».
Как сообщал Life.ru, ранее Маск уже выражал недовольство относительно нового законопроекта Трампа, касающегося сокращений государственных расходов. По данным СМИ, такое отношение миллиардера связано с угрозой его бизнес-интересам.