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4 июня, 04:32

Axios: Маск раскритиковал бюджетный закон Трампа из-за угроз бизнес-интересам

Илон Маск. Обложка © Х / elonmusk

Илон Маск. Обложка © Х / elonmusk

Американский предприниматель Илон Маск выразил недовольство по поводу нового законопроекта президента США Дональда Трампа о сокращении государственных расходов из-за того, что он угрожает его бизнес-интересам. Об этом сообщает портал Axios.

Среди причин критики – отсутствие продления полномочий Маска в качестве «специального государственного служащего» и решение Трампа отозвать кандидатуру его союзника Джареда Айзекмана на пост руководителя NASA.

Законопроект также включает сокращение налогового кредита на электромобили, что негативно скажется на компании Tesla, где Маск является одним из крупнейших акционеров. Кроме того, администрация США отказалась использовать спутниковую систему Starlink для управления национальным воздушным движением, что также вызвало недовольство предпринимателя.

По данным источников, Маск был «в ярости», а Трамп «рассердился» из-за предполагаемого саботажа. Тем не менее, несмотря на возникшие разногласия, оба остаются друзьями и союзниками.

Маск заявил о намерении оставаться другом и советником Трампа
Маск заявил о намерении оставаться другом и советником Трампа

Напомним, Маск назвал новый бюджетный проект «мерзостью», отметив, что он может увеличить дефицит бюджета до 2,5 трлн долларов и создать непосильное долговое бремя для американских граждан.

Юния Ларсон
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