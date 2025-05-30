Маск заявил о намерении оставаться другом и советником Трампа

Предприниматель Илон Маск сообщил о завершении своей работы в департаменте эффективности правительства США (DOGE). Несмотря на уход, он намерен и дальше поддерживать связь с президентом США Дональдом Трампом.

«Я рассчитываю остаться другом и советником и, конечно, если президент захочет, чтобы я что-то сделал, я к его услугам», — заявил миллиардер.

Республиканец, в свою очередь, выразил признательность за вклад Маска в работу правительства и сообщил, что надеется по-прежнему рассчитывать на его мнение по ключевым вопросам. За день до этого предприниматель рассказал, что срок его службы в госаппарате завершается, и выразил благодарность за возможность поучаствовать в сокращении избыточных бюджетных трат.