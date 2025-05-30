Трамп устроит прощальную пресс-конференцию с Маском
Трамп проведёт пресс-конференцию с Маском перед его уходом из Белого дома
Дональд Трамп и Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff, Andrew Harnik
Лидер США Дональд Трамп устроит пресс-конференцию с бизнесменом Илоном Маском перед его уходом из Белого дома. Об этом президент Соединённых Штатов Америки заявил в соцсети Truth Social.
Отмечается, что мероприятие пройдёт сегодня в 20:30 по московскому времени в Овальном кабинете. Этот день Трамп выбрал не просто так. Именно сегодня Маск заканчивает своё пребывание в Департаменте эффективности работы правительства США (DOGE) в качестве государственного служащего, которому поручили сократить федеральные расходы.
«Завтра в 13:30 у меня состоится пресс-конференция с Илоном Маском в Овальном кабинете», — написал вчера Трамп в своей соцсети.
Ранее Трамп заявил, что 30 мая 2025 года будет последним днем работы Илона Маска в качестве руководителя Департамента эффективности работы правительства США. Маск сократил около 260 тыс. рабочих мест (12% федеральной рабочей силы) за 130 дней. Его задачей было сокращение госрасходов, и он обещал урезать бюджет на $2 трлн, но снизил цель до $150 млрд.