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30 мая, 11:35

Трамп устроит прощальную пресс-конференцию с Маском

Трамп проведёт пресс-конференцию с Маском перед его уходом из Белого дома

Дональд Трамп и Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff, Andrew Harnik

Дональд Трамп и Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff, Andrew Harnik

Лидер США Дональд Трамп устроит пресс-конференцию с бизнесменом Илоном Маском перед его уходом из Белого дома. Об этом президент Соединённых Штатов Америки заявил в соцсети Truth Social.

Отмечается, что мероприятие пройдёт сегодня в 20:30 по московскому времени в Овальном кабинете. Этот день Трамп выбрал не просто так. Именно сегодня Маск заканчивает своё пребывание в Департаменте эффективности работы правительства США (DOGE) в качестве государственного служащего, которому поручили сократить федеральные расходы.

«Завтра в 13:30 у меня состоится пресс-конференция с Илоном Маском в Овальном кабинете», — написал вчера Трамп в своей соцсети.

Маск поблагодарил Трампа и сообщил об уходе из правительства США
Маск поблагодарил Трампа и сообщил об уходе из правительства США

Ранее Трамп заявил, что 30 мая 2025 года будет последним днем работы Илона Маска в качестве руководителя Департамента эффективности работы правительства США. Маск сократил около 260 тыс. рабочих мест (12% федеральной рабочей силы) за 130 дней. Его задачей было сокращение госрасходов, и он обещал урезать бюджет на $2 трлн, но снизил цель до $150 млрд.

Алиса Хуссаин
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