Трамп заявил о последнем дне работы Маска на посту главы DOGE
Трамп заявил, что 30 мая станет последним днём работы Маска на посту главы DOGE
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30 мая 2025 года станет последним днем работы американского предпринимателя Илона Маска в качестве руководителя Департамента эффективности работы правительства США (DOGE). Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social, что в этот день в 13:30 по местному времени (20:30 по московскому времени) он проведёт пресс-конференцию с Маском в Овальном кабинете.
Трамп уточнил, что это будет завершающий день пребывания предпринимателя на посту главы DOGE, и пригласил всех следить за событием.
Маск занимал пост специального государственного служащего в администрации Дональда Трампа с января 2025 года, возглавляя Департамент эффективности работы правительства (DOGE). Его задачей было сокращение госрасходов и бюрократии. Маск обещал урезать бюджет на $2 трлн, но позже снизил цель до $150 млрд. За 130 дней (максимальный срок для SGE) DOGE сократил около 260 тыс. рабочих мест (12% федеральной рабочей силы) через увольнения, выкуп и досрочные пенсии. Ранее стало известно, что полномочия Илона Маска как специального госслужащего завершились. Бизнесмен поблагодарил президента США Дональда Трампа за «возможность сократить расточительные расходы» кабмина.