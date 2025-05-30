Трамп заявил о последнем дне работы Маска на посту главы DOGE

30 мая 2025 года станет последним днем работы американского предпринимателя Илона Маска в качестве руководителя Департамента эффективности работы правительства США (DOGE). Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social, что в этот день в 13:30 по местному времени (20:30 по московскому времени) он проведёт пресс-конференцию с Маском в Овальном кабинете.

Трамп уточнил, что это будет завершающий день пребывания предпринимателя на посту главы DOGE, и пригласил всех следить за событием.