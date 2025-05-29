«Сохранит влияние»: Раскрыта роль Илона Маска после ухода из DOGE

Бизнесмен Илон Маск продолжит влиять на политику США в команде главы Белого дома Дональда Трампа, но уже в другом статусе. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков, комментируя информацию о том, что Маск ушёл из американского правительства.

«Нужно понимать, что официальное окончание работы Маска на посту госслужащего не означает, что он уходит из американской политики. Влияние его в команде Трампа, очевидно, остаётся. Он будет выступать в роли неофициального советника Трампа», — подчеркнул специалист в беседе с RT.

Дудаков напомнил, что Маск смог протолкнуть часть своих реформ в рамках большого законопроекта — билля, который принимается в Конгрессе США. По его словам, миллиардер также повлиял на позицию республиканца в контексте «торговых войн». Маск выступал против того, чтобы они вообще проводились.

«И в дальнейшем, учитывая очень большое количество контрактов Маска с Пентагоном и спецслужбами, он в политике останется», — отметил политолог.

Тем не менее Маск после ухода с должности будет создавать меньше инфоповодов и перестанет представляться серым кардиналом текущей администрации Соединённых Штатов. По словам эксперта, агентство DOGE проработает примерно год, там становятся заметны сокращения и увольнения чиновников.

«Смысл в том, что это в любом случае самая масштабная программа бюрократической реформы в Вашингтоне за все последние десятилетия», — подытожил американист.