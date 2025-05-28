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28 мая, 10:56

«Подрывает работу»: Маск разочаровался в законопроекте Трампа

CBS: Маск разочаровался в законах Трампа о госрасходах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Alessia Pierdomenico

Глава Департамента госэффективности США (DOGE) Илон Маск раскритиковал решение президента США Дональда Трампа поддержать республиканский законопроект, усугубляющий проблему бюджетного дефицита.

«Честно говоря, я был разочарован, увидев огромный законопроект о расходах, который увеличивает дефицит бюджета, а не просто сокращает его, и подрывает работу, которую проводит команда DOGE», — признался предприниматель, передаёт CBS.

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Ранее стало известно, что разочаровавшись в невозможности повлиять на политическую повестку США, Илон Маск принял решение уйти из политики. По данным источников, предприниматель всерьёз обеспокоился вопросами личной безопасности и защиты своей семьи. Не ожидавший такой масштабной волны критики в адрес себя и своих компаний, Маск теперь планирует сосредоточиться на операционном управлении Tesla и SpaceX.

Александра Мышляева
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