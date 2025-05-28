«Подрывает работу»: Маск разочаровался в законопроекте Трампа

«Честно говоря, я был разочарован, увидев огромный законопроект о расходах, который увеличивает дефицит бюджета, а не просто сокращает его, и подрывает работу, которую проводит команда DOGE», — признался предприниматель, передаёт CBS.

Ранее стало известно, что разочаровавшись в невозможности повлиять на политическую повестку США, Илон Маск принял решение уйти из политики. По данным источников, предприниматель всерьёз обеспокоился вопросами личной безопасности и защиты своей семьи. Не ожидавший такой масштабной волны критики в адрес себя и своих компаний, Маск теперь планирует сосредоточиться на операционном управлении Tesla и SpaceX.