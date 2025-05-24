Стали известны причины «исчезновения» Маска из политики
WP: Илон Маск уходит из администрации Трампа из-за недостаточных результатов
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Не сумев добиться желаемых изменений в политической сфере США, бизнесмен Илон Маск разочаровался и отказался от дальнейшего участия в политике. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Согласно информации издания, Маск испытывал опасения за свою личную безопасность и безопасность близких. Не предвидев столь резкой критики в адрес себя и своих компаний, он теперь намерен вернуться к активному управлению Tesla и SpaceX, чтобы восстановить их позиции.
По данным источников WP, несмотря на осознание возможных трудностей, финансовых потерь и личных рисков, Маск поддерживал Дональда Трампа, руководствуясь своими «философскими идеалами».
Возможно, отказ Маска от политической активности совпал с падением его публичного влияния. Имя миллиардера стало реже появляться в новостях и соцсетях, что, по мнению аналитиков, связано с рисками, которые он стал представлять для политических союзников.