Стали известны причины «исчезновения» Маска из политики

Не сумев добиться желаемых изменений в политической сфере США, бизнесмен Илон Маск разочаровался и отказался от дальнейшего участия в политике. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно информации издания, Маск испытывал опасения за свою личную безопасность и безопасность близких. Не предвидев столь резкой критики в адрес себя и своих компаний, он теперь намерен вернуться к активному управлению Tesla и SpaceX, чтобы восстановить их позиции.

По данным источников WP, несмотря на осознание возможных трудностей, финансовых потерь и личных рисков, Маск поддерживал Дональда Трампа, руководствуясь своими «философскими идеалами».