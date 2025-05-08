«Маск убивает самых бедных детей»: Гейтс выступил с шокирующим обвинением

Американский миллиардер Билл Гейтс обрушился с критикой на предпринимателя Илона Маска, обвинив его в нанесении ущерба глобальным программам помощи беднейшим регионам мира. В интервью газете Financial Times Гейтс заявил, что действия Маска приводят к трагическим последствиям, в том числе к нехватке продуктов питания и медикаментов, от которых зависят жизни тысяч людей.

По словам Гейтса, резкое сокращение иностранной помощи, инициированное Маском в рамках его работы в департаменте государственной эффективности США (DOGE), может вызвать новые вспышки таких смертельно опасных заболеваний, как корь, ВИЧ и полиомиелит.

«Картина, где богатейший человек в мире убивает самых бедных детей в мире, далеко не привлекательна», — подчеркнул основатель Microsoft, комментируя последствия этой политики.

Особое возмущение у миллиардера вызвала отмена грантов для больницы в провинции Газа в Мозамбике. Эти средства, как напомнил Гейтс, предназначались для предотвращения передачи ВИЧ-инфекции от матерей к детям. Он утверждает, что Маск принял решение, руководствуясь ложным убеждением: будто США поставляют контрацептивы палестинским боевикам в секторе Газа. Гейтс также выразил мнение, что Маск не имеет представления о работе Агентства США по международному развитию (USAID) и не понимает, какую роль оно играет в борьбе с бедностью и заболеваниями в развивающихся странах.