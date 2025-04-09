Гейтс завещает своим детям только 1% всех своих богатств

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс принял решение завещать своим детям менее 1% своего состояния, потому что считает, что богатства не пойдут на пользу будущему поколению. Об этом пишет Page Six, напоминая, что у 69-летнего миллиардера есть трое детей, с матерью которых он развёлся четыре года назад.

При этом Гейтс всегда говорил, что его дети хорошо воспитаны и получили прекрасное образование, однако многомиллионное наследство, которое должно достаться им легко, только развратит и не поможет им жизни. Также предприниматель признался, что не будет заставлять потомков управлять Microsoft. По его словам, дети должны сами найти себя в жизни и встать на ноги, не опираясь на родителей, ведь только заработанные самостоятельно деньги могут принести радость и вдохновить на новые свершения.

Гейтс отметил, что всегда доносил до семьи свою философию, поэтому его дети якобы никогда не возмущались и не пытались его переубедить или задобрить. Сейчас его состояние составляет 101 миллиард долларов.