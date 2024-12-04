Гейтс назвал Индию «лабораторией для проб» и нарвался на лютый гнев местных

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс оказался в центре скандала после своих высказываний о роли Индии в его глобальных проектах. В интервью с предпринимателем Ридом Хаффманом он назвал страну «лабораторией для проб», объяснив, что именно там осуществляется тестирование различных технологий и инициатив, и что здесь находится его крупнейший офис за пределами США. Об этом пишет Times of India.

Это заявление вызвало волну недовольства среди индийской общественности. Множество пользователей социальных сетей выразили возмущение, обвинив миллиардера в том, что он рассматривает Индию как полигон для испытаний. Критики также обвинили его в манипуляциях с политическими и социальными структурами страны.

«Индия — это лаборатория, а мы, индийцы, — подопытные кролики для Билла Гейтса», — написал один из комментаторов.

Кроме того, один из пользователей отметил, что экспериментальные программы, которые проходят в Индии, могут быть использованы для дальнейшего внедрения в другие страны, в том числе в США, после подтверждения их эффективности.