Песков подтвердил планы Путина посетить Индию
Владимир Путин и Нарендра Моди. Фото © kremlin
Президент России Владимир Путин планирует посетить Индию с официальным визитом по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. Точных дат поездки ещё нет, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения индийских СМИ.
«Я могу подтвердить, что визит действительно планируется, он готовится, мы ждем этого визита. Но точных дат пока нет», — объяснил представитель Кремля в ответ на вопрос, действительно ли собирается Путин лететь в Индию в начале 2025 года.
А 27 ноября Путин прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Президент России и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе поучаствовали в заседании XX Форума межрегионального сотрудничества, в рамках которого подписали Совместное заявление об углублении партнёрства. На итоговой пресс-конференции лидеров стало известно, что Казахстану направлено приглашение для получения статуса государства-партнёра БРИКС.