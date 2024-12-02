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2 декабря, 09:35

Песков подтвердил планы Путина посетить Индию

Владимир Путин и Нарендра Моди. Фото © kremlin

Владимир Путин и Нарендра Моди. Фото © kremlin

Президент России Владимир Путин планирует посетить Индию с официальным визитом по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. Точных дат поездки ещё нет, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения индийских СМИ.

«Я могу подтвердить, что визит действительно планируется, он готовится, мы ждем этого визита. Но точных дат пока нет», — объяснил представитель Кремля в ответ на вопрос, действительно ли собирается Путин лететь в Индию в начале 2025 года.

А 27 ноября Путин прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. Президент России и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе поучаствовали в заседании XX Форума межрегионального сотрудничества, в рамках которого подписали Совместное заявление об углублении партнёрства. На итоговой пресс-конференции лидеров стало известно, что Казахстану направлено приглашение для получения статуса государства-партнёра БРИКС.

Появилось зрелищное видео встречи самолёта Путина в небе Казахстана
Появилось зрелищное видео встречи самолёта Путина в небе Казахстана
Андрей Бражников
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