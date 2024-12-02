Песков подтвердил планы Путина посетить Индию

Президент России Владимир Путин планирует посетить Индию с официальным визитом по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. Точных дат поездки ещё нет, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения индийских СМИ.

«Я могу подтвердить, что визит действительно планируется, он готовится, мы ждем этого визита. Но точных дат пока нет», — объяснил представитель Кремля в ответ на вопрос, действительно ли собирается Путин лететь в Индию в начале 2025 года.