Билл Гейтс предрёк врачам и учителям «уничтожение» из-за роботов
Гейтс: В ближайшие 10 лет ИИ отберёт работу у врачей и учителей
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В течение следующих десяти лет успехи искусственного интеллекта сделают ненужным человеческий труд в «в большинстве сфер» мировой экономики. Об этом сообщил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, слова которого приводит издание CNBC.
В интервью телеведущему Джимми Фэллону Гейтс заявил, что «редкие» экспертные знания, которыми обладают лишь самые талантливые представители профессий скоро станут общедоступными благодаря ИИ. На фоне этого свою ценность потеряют врачи и учителя.
Миллиардер уверен, что в ближайшие 10 лет в мире начнётся эпоха «свободного интеллекта», которая позволит технологиям развиваться с огромной скоростью. Это отразится почти на всех аспектах жизни, от модернизации медицинского оборудования до оказания услуг ИИ-репетиторами и виртуальными ассистентами.
Генеральный директор Microsoft AI Мустафа Сулейман опасается, что ИИ сперва ненадолго облегчит труд людям, а затем сделает их ненужными, научившись выполнять их профессиональные функции лучше, чем делают это они. С одной стороны, это хорошо, ведь искусственный интеллект будет предлагать инновационные идеи, к примеру, в сфере медицины и экологии. С другой стороны, в перспективе заменены окажутся все, кроме разве что спортсменов. На виртуозно пинающих мяч роботов вряд ли будет увлекательно смотреть дольше десяти минут.
«Со временем производство вещей, перемещение грузов и выращивание продуктов питания станут в основном решёнными проблемами», — заключил Гейтс.
Искусственный интеллект может быть настолько полезным, насколько и опасным. Ранее Билл Гейтс заявил, что угроза ИИ для человечества сопоставима с биологическим и ядерным оружием. Особенно пугающей ситуацию делают его быстрые темпы развития.