Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 12:32

Билл Гейтс предрёк врачам и учителям «уничтожение» из-за роботов

Гейтс: В ближайшие 10 лет ИИ отберёт работу у врачей и учителей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

В течение следующих десяти лет успехи искусственного интеллекта сделают ненужным человеческий труд в «в большинстве сфер» мировой экономики. Об этом сообщил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, слова которого приводит издание CNBC.

В интервью телеведущему Джимми Фэллону Гейтс заявил, что «редкие» экспертные знания, которыми обладают лишь самые талантливые представители профессий скоро станут общедоступными благодаря ИИ. На фоне этого свою ценность потеряют врачи и учителя.

Миллиардер уверен, что в ближайшие 10 лет в мире начнётся эпоха «свободного интеллекта», которая позволит технологиям развиваться с огромной скоростью. Это отразится почти на всех аспектах жизни, от модернизации медицинского оборудования до оказания услуг ИИ-репетиторами и виртуальными ассистентами.

Генеральный директор Microsoft AI Мустафа Сулейман опасается, что ИИ сперва ненадолго облегчит труд людям, а затем сделает их ненужными, научившись выполнять их профессиональные функции лучше, чем делают это они. С одной стороны, это хорошо, ведь искусственный интеллект будет предлагать инновационные идеи, к примеру, в сфере медицины и экологии. С другой стороны, в перспективе заменены окажутся все, кроме разве что спортсменов. На виртуозно пинающих мяч роботов вряд ли будет увлекательно смотреть дольше десяти минут.

«Со временем производство вещей, перемещение грузов и выращивание продуктов питания станут в основном решёнными проблемами», — заключил Гейтс.

Путин рекомендовал учёным не спешить обмениваться технологиями с США
Путин рекомендовал учёным не спешить обмениваться технологиями с США

Искусственный интеллект может быть настолько полезным, насколько и опасным. Ранее Билл Гейтс заявил, что угроза ИИ для человечества сопоставима с биологическим и ядерным оружием. Особенно пугающей ситуацию делают его быстрые темпы развития.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Новости науки
  • Билл Гейтс
  • Искусственный интеллект
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar