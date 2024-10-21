Билл Гейтс сравнил угрозу ИИ с ядерной войной и биотерроризмом
Билл Гейтс. Фото © Wikipedia/European Union
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в беседе с корреспондентом британской газеты Daily Mirror признался, что потенциальные угрозы, исходящие от искусственного интеллекта, ставят эту технологию в один ряд с ядерным и биологическим оружием.
«Мы достигли большого прогресса. [Но] есть <...> изменение климата, ядерное оружие, биотерроризм и ИИ. Я нахожу темпы [развития] ИИ удивительными и немного пугающими», — заявил миллиардер.
При этом Гейтс отметил, что искусственный интеллект может использоваться и в благих целях. Например, для облегчения доступа к образованию и медицинским услугам.