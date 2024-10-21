Билл Гейтс сравнил угрозу ИИ с ядерной войной и биотерроризмом

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в беседе с корреспондентом британской газеты Daily Mirror признался, что потенциальные угрозы, исходящие от искусственного интеллекта, ставят эту технологию в один ряд с ядерным и биологическим оружием.

«Мы достигли большого прогресса. [Но] есть <...> изменение климата, ядерное оружие, биотерроризм и ИИ. Я нахожу темпы [развития] ИИ удивительными и немного пугающими», — заявил миллиардер.