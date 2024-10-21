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21 октября, 11:54

Билл Гейтс сравнил угрозу ИИ с ядерной войной и биотерроризмом

Билл Гейтс. Фото © Wikipedia/European Union

Билл Гейтс. Фото © Wikipedia/European Union

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в беседе с корреспондентом британской газеты Daily Mirror признался, что потенциальные угрозы, исходящие от искусственного интеллекта, ставят эту технологию в один ряд с ядерным и биологическим оружием.

«Мы достигли большого прогресса. [Но] есть <...> изменение климата, ядерное оружие, биотерроризм и ИИ. Я нахожу темпы [развития] ИИ удивительными и немного пугающими», — заявил миллиардер.

При этом Гейтс отметил, что искусственный интеллект может использоваться и в благих целях. Например, для облегчения доступа к образованию и медицинским услугам.

Благодаря ИИ человечество сможет работать всего три дня в неделю, уверен Билл Гейтс
Благодаря ИИ человечество сможет работать всего три дня в неделю, уверен Билл Гейтс

А вот по мнению миллиардера Илона Маска, вероятность того, что ИИ приведёт человечество к гибели, составляет не более 20%.

Алена Пенчугина
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