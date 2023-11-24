Благодаря ИИ человечество сможет работать всего три дня в неделю, уверен Билл Гейтс

Благодаря развитию искусственного интеллекта человечество сможет перейти на трёхдневную рабочую неделю. Об этом заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

"Если в конечном итоге вы попадёте в общество, где вам придётся работать всего три дня в неделю, это, вероятно, хорошо", — сказал он в подкасте What Now? with Trevor Noah.