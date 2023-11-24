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24 ноября, 11:21

Благодаря ИИ человечество сможет работать всего три дня в неделю, уверен Билл Гейтс

Гейтс: Развитие ИИ позволит человечеству перейти на трёхдневную рабочую неделю

Благодаря развитию искусственного интеллекта человечество сможет перейти на трёхдневную рабочую неделю. Об этом заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

"Если в конечном итоге вы попадёте в общество, где вам придётся работать всего три дня в неделю, это, вероятно, хорошо", — сказал он в подкасте What Now? with Trevor Noah.

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По прогнозам ряда экспертов, искусственный интеллект в будущем сможет заменить людей в некоторых сферах, но он никогда не будет допущен до работы судьи из-за отсутствия ряда важных человеческих качеств. К слову, подданные Фемиды уже применяют слабый ИИ, помогающий в рутинной работе, однако использование сильных цифровых технологий придаст бездушие, чего допустить совершенно нельзя.

Обложка ©

Flickr / Greg Rubenstein

Николь Вербер
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