Путин рекомендовал учёным не спешить обмениваться технологиями с США

Президент России Владимир Путин рекомендовал президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку не спешить с обменом инновационными технологиями с Соединёнными Штатами.

Во время просмотра выставки на Форуме будущих технологий Ковальчук рассказал главе государства о новом материале, который, в том числе, используется в производстве российских ледоколов. Он отметил, что это может стать основой для возможного диалога с США, так как у России есть «60 лет опыта» в данной области.

«Надо не спешить. Суета нужна только при ловле блох», — указал президент.