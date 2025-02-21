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21 февраля, 19:00

Путин рекомендовал учёным не спешить обмениваться технологиями с США

Президент России Владимир Путин рекомендовал президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку не спешить с обменом инновационными технологиями с Соединёнными Штатами.

Во время просмотра выставки на Форуме будущих технологий Ковальчук рассказал главе государства о новом материале, который, в том числе, используется в производстве российских ледоколов. Он отметил, что это может стать основой для возможного диалога с США, так как у России есть «60 лет опыта» в данной области.

«Надо не спешить. Суета нужна только при ловле блох», — указал президент.

Путин проводит встречу по развитию партнёрства российских и иностранных учёных
Путин проводит встречу по развитию партнёрства российских и иностранных учёных

Ранее президент отметил, что Россия пока что не дотягивает до иностранных коллег в сфере двигателестроения. Во время своей речи на пленарной сессии Форума будущих технологий он признал, что отечественные специалисты оказались «на втором плане» в этой области, но у нашей страны есть все шансы принять этот вызов и вступить в соревнование.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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