Путин рекомендовал учёным не спешить обмениваться технологиями с США
Президент России Владимир Путин рекомендовал президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку не спешить с обменом инновационными технологиями с Соединёнными Штатами.
Во время просмотра выставки на Форуме будущих технологий Ковальчук рассказал главе государства о новом материале, который, в том числе, используется в производстве российских ледоколов. Он отметил, что это может стать основой для возможного диалога с США, так как у России есть «60 лет опыта» в данной области.
«Надо не спешить. Суета нужна только при ловле блох», — указал президент.
Ранее президент отметил, что Россия пока что не дотягивает до иностранных коллег в сфере двигателестроения. Во время своей речи на пленарной сессии Форума будущих технологий он признал, что отечественные специалисты оказались «на втором плане» в этой области, но у нашей страны есть все шансы принять этот вызов и вступить в соревнование.
Life.ru