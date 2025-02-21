Путин назвал область, где Россию «обскакал» Запад

Президент Владиимр Путин считает, что Россия пока не дотягивает до зарубежных коллег в области двигателестроения. Глава государства во время выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий признал, что отечественных специалистов «обскакали» в этой сфере, но у нас есть все шансы принять этот соревновательный вызов.

«Двигателестроение, здесь, безусловно, нам есть над чем работать, многое ещё нужно сделать. По некоторым направлениям наши коллеги, зарубежные коллеги, безусловно, нас, извините за моветон, обскакали, но ничего, зато вызов такой хороший», — сказал Путин.