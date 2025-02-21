Путин назвал область, где Россию «обскакал» Запад
Путин: Зарубежные коллеги «обскакали» Россию в области двигателестроения
Президент Владиимр Путин считает, что Россия пока не дотягивает до зарубежных коллег в области двигателестроения. Глава государства во время выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий признал, что отечественных специалистов «обскакали» в этой сфере, но у нас есть все шансы принять этот соревновательный вызов.
«Двигателестроение, здесь, безусловно, нам есть над чем работать, многое ещё нужно сделать. По некоторым направлениям наши коллеги, зарубежные коллеги, безусловно, нас, извините за моветон, обскакали, но ничего, зато вызов такой хороший», — сказал Путин.
Напомним, что Форум будущих технологий проходит в Москве ежегодно с 2023 года при участии президента. На мероприятии демонстрируются технологии и инновационные научные разработки, которые будут определять направление развития различных секторов экономики в ближайшие годы. В 2025 году форум будет сосредоточен на новых материалах и химических технологиях. Несмотря на отставание России от зарубежных коллег, Путин с гордостью заявил, что на данный момент РФ является лидером в Арктическом регионе. Многие коллеги также активно интересуются вопросом сотрудничества в сфере строительства ледоколов.
Life.ru