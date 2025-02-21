Путин проводит встречу по развитию партнёрства российских и иностранных учёных

Президент России Владимир Путин проводит встречу с отечественными и иностранным учёными. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин на встрече с российскими и иностранными учёными. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Владимир Путин проводит встречу с российскими и иностранными учёными. Обсуждаются перспективы развития взаимодействия в сфере науки и образования», — говорится в публикации.