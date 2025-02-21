Путин проводит встречу по развитию партнёрства российских и иностранных учёных
Президент России Владимир Путин проводит встречу с отечественными и иностранным учёными. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Владимир Путин на встрече с российскими и иностранными учёными. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Владимир Путин проводит встречу с российскими и иностранными учёными. Обсуждаются перспективы развития взаимодействия в сфере науки и образования», — говорится в публикации.
Ранее Владимир Путин выступил на пленарном заседании Форума будущих технологий. В ходе мероприятия президент заявил, что Россия намерена стать лидером в вопросах научно-технологического развития, но для этого необходим качественный прорыв в области химии и создания новых материалов. Российский лидер также объявил о старте масштабного национального проекта в этой сфере, на который из бюджета будут выделены около 170 миллиарда долларов.
Telegram / Кремль. Новости