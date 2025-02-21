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Регион
21 февраля, 15:50

Путин проводит встречу по развитию партнёрства российских и иностранных учёных

Президент России Владимир Путин проводит встречу с отечественными и иностранным учёными. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин на встрече с российскими и иностранными учёными. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Владимир Путин проводит встречу с российскими и иностранными учёными. Обсуждаются перспективы развития взаимодействия в сфере науки и образования», — говорится в публикации.

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Ранее Владимир Путин выступил на пленарном заседании Форума будущих технологий. В ходе мероприятия президент заявил, что Россия намерена стать лидером в вопросах научно-технологического развития, но для этого необходим качественный прорыв в области химии и создания новых материалов. Российский лидер также объявил о старте масштабного национального проекта в этой сфере, на который из бюджета будут выделены около 170 миллиарда долларов.

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Telegram / Кремль. Новости

Юрий Лысенко
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