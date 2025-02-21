Президент России Владимир Путин дал российское гражданство известному немецкому архитектору и светодизайнеру Карстену Винкельсу, а также журналистке и вдове публициста и политика Джульетто Кьезы Фьямметте Кукурнии. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовых актов.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Винкельс Карстен, родившийся 14 августа 1959 года в Германии», — говорится в документе.

Ранее приёмный сын главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван, сообщил о своём желании стать гражданином России. Он отметил, что оформление документов может занять длительное время, так как ему необходимо будет дважды поехать в Россию с семьёй. Несмотря на высокую стоимость билетов из Австралии, он решительно настроен продолжать работу над этим вопросом.