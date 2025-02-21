Пасынок главкома ВСУ Сырского заявил о желании получить гражданство России
Иван Сырский перед автопробегом в честь Дня Победы в Сиднее. Обложка © Telegram / Aussie Cossack
Приёмный сын главкома ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, заявил о своём намерении получить гражданство России.
«Я хочу стать гражданином России. В данный момент у меня есть гражданства Австралии и Украины. К сожалению, отказаться от украинского невозможно, и это ощущается как бремя», — передает его слова aif.ru.
Иван отметил, что процесс получения гражданства может занять довольно много времени, поскольку ему потребуется дважды посетить Россию с семьей. Несмотря на высокие цены на билеты из Австралии и сложности с работой, он настроен решительно и планирует продолжать заниматься этим вопросом.
«Получение гражданства — это моя цель, и я не собираюсь отступать», — добавил он.
Напомним, что в мае 2024 года пасынок главнокомандующего ВСУ лично возглавил автопробег в честь Дня Победы в австралийском Сиднее. Иван Сырский рассказал журналистам, что делает это из уважения к президенту России Владимиру Путину и своему прадеду, который прошёл Великую Отечественную войну.