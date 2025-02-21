Пасынок главкома ВСУ Сырского заявил о желании получить гражданство России

Приёмный сын главкома ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, заявил о своём намерении получить гражданство России.

«Я хочу стать гражданином России. В данный момент у меня есть гражданства Австралии и Украины. К сожалению, отказаться от украинского невозможно, и это ощущается как бремя», — передает его слова aif.ru.

Иван отметил, что процесс получения гражданства может занять довольно много времени, поскольку ему потребуется дважды посетить Россию с семьей. Несмотря на высокие цены на билеты из Австралии и сложности с работой, он настроен решительно и планирует продолжать заниматься этим вопросом.

«Получение гражданства — это моя цель, и я не собираюсь отступать», — добавил он.