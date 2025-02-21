Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 09:18

Пасынок главкома ВСУ Сырского заявил о желании получить гражданство России

Иван Сырский перед автопробегом в честь Дня Победы в Сиднее. Обложка © Telegram / Aussie Cossack

Иван Сырский перед автопробегом в честь Дня Победы в Сиднее. Обложка © Telegram / Aussie Cossack

Приёмный сын главкома ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, заявил о своём намерении получить гражданство России.

«Я хочу стать гражданином России. В данный момент у меня есть гражданства Австралии и Украины. К сожалению, отказаться от украинского невозможно, и это ощущается как бремя», — передает его слова aif.ru.

Иван отметил, что процесс получения гражданства может занять довольно много времени, поскольку ему потребуется дважды посетить Россию с семьей. Несмотря на высокие цены на билеты из Австралии и сложности с работой, он настроен решительно и планирует продолжать заниматься этим вопросом.

«Получение гражданства — это моя цель, и я не собираюсь отступать», — добавил он.

Пасынок главкома ВСУ Сырского Иван заявил, что ему угрожали за поддержку России
Пасынок главкома ВСУ Сырского Иван заявил, что ему угрожали за поддержку России

Напомним, что в мае 2024 года пасынок главнокомандующего ВСУ лично возглавил автопробег в честь Дня Победы в австралийском Сиднее. Иван Сырский рассказал журналистам, что делает это из уважения к президенту России Владимиру Путину и своему прадеду, который прошёл Великую Отечественную войну.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Александр Сырский
  • ВСУ
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar