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12 июня, 18:58

Пасынок главкома ВСУ Сырского Иван заявил, что ему угрожали за поддержку России

Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван перед автопробегом в честь Дня Победы в Сиднее. Обложка © Telegram / Aussie Cossack

Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван перед автопробегом в честь Дня Победы в Сиднее. Обложка © Telegram / Aussie Cossack

Проживающего в Австралии пасынка главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского Ивана пообещали убить за его пророссийскую позицию на территории Незалежной, если он туда вернётся. Об этом он сам рассказал в интервью РИА "Новости".

По словам мужчины, он сам лично занимал активную гражданскую позицию ещё с 2014 года. Иван сообщил, что переругался с кучей друзей на этой почве.

"Бывший одноклассник даже написал мне, что, если я вернусь на Украину, он мне лично горло перережет", — заявил Сырский, отметив, что даже в Австралии участвует в активных действиях русской общины.

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Ранее Life.ru сообщал, что Иван Сырский раскрыл недавно неудобную правду о своём отчиме. По его словам, главком ВСУ никогда не был патриотом Незалежной и даже украинцем себя не считал.

Алексей Соловьёв
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