Проживающего в Австралии пасынка главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского Ивана пообещали убить за его пророссийскую позицию на территории Незалежной, если он туда вернётся. Об этом он сам рассказал в интервью РИА "Новости".

По словам мужчины, он сам лично занимал активную гражданскую позицию ещё с 2014 года. Иван сообщил, что переругался с кучей друзей на этой почве.

"Бывший одноклассник даже написал мне, что, если я вернусь на Украину, он мне лично горло перережет", — заявил Сырский, отметив, что даже в Австралии участвует в активных действиях русской общины.