"Украинцем себя не считал": Пасынок Сырского раскрыл скандальную правду о главкоме ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский никогда не был патриотом и даже украинцем-то себя не считал. Об этом рассказал его пасынок Иван, который сейчас живёт в Австралии и собирается получить российское гражданство.

"Мы все тогда считались русскими, и плохого слова о России или Донбассе я от него никогда не слышал. Но украинцем он себя точно никогда не считал", — сказал Иван в интервью RT.

По его словам, отчим до назначения на высокий пост часто критиковал украинские власти за "глупые политические решения" и коррупцию. Он отметил, что в семье все были попросту в шоке от назначения Сырского командующим операцией ВСУ в Донбассе. Как предполагает пасынок, вероятно, карьера и деньги для украинского военачальника оказались важнее чести. Говоря о дальнейшей судьбе отчима, Иван подчеркнул, что Сырского ждёт либо плен, либо бегство из страны. В частности, он не исключает, что отчим может скрыться в Австралии.

"На данный момент во всех провалах Киева винят именно Сырского. Я думаю, что в конце концов Зеленский заявит о том, что он сам хотел как лучше, а Сырский во всём виноват. Но мне кажется, что Сырский к этому времени будет либо уже в плену, либо, если успеет, удерёт за границу", — приводит РИА "Новости" слова приёмного сына главкома ВСУ.

Иван — пасынок Сырского от первого брака, также известно, что у него есть родной младший брат — Антон. После развода родителей братья вместе с матерью переехали в Австралию. По словам Ивана, он и Антон давно прекратили общаться с главкомом ВСУ.