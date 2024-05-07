Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского лично возглавил автопробег в честь Дня Победы в австралийском Сиднее. Иван Сырский рассказал журналистам, что делает это из уважения к президенту России Владимиру Путину и своему прадеду, который прошёл Великую Отечественную войну.

Активист австралийского казачества Семён Бойков похвалил Ивана. По его словам, несмотря на угрозы со стороны руководства украинской армии и прессы, пасынок главкома вот уже десять лет подряд принимает участие в автопробеге.

"У нас сложилась такая традиция — устраивать автопробег по Сиднею в этот день, и Сырский сегодня начал его на джипе с российским флагом и георгиевской лентой. Он заявил о поддержке президента и поздравил его с инаугурацией, подтвердив своё положительное отношение к СВО. Он также почтил память Дня Победы", — отметил собеседник РИА "Новости".

Причём власти, по словам Бойкова, пытаются воспрепятствовать мероприятию. Так, полиция даже выписала штраф одному из участников за флаг России. Правоохранителям не понравилось, что триколор выглядывал из окна машины, хотя это нормально для демонстраций в Австралии.