Оперный режиссёр из Италии стал гражданином России
Путин предоставил гражданство РФ итальянскому режиссёру Джанкарло дель Монако
Джанкарло дель Монако. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/operaworld
Итальянский оперный режиссёр Джанкарло дель Монако получил российский паспорт. Соответствующее решение о предоставлении ему гражданства РФ принял президент страны Владимир Путин, текст указа появился на сайте официального опубликования правовых актов.
«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции РФ постановляю: 1. Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:... Дель Монако Джанкарло, родившийся 28 декабря 1943 года в Италии», — указано в документе.
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