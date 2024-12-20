Оперный режиссёр из Италии стал гражданином России

Ранее многодетная семья сбежала из США в РФ, не желая мириться с тем, что два папы или две мамы — норма. Вопреки слухам «об ужасной и злой России», американцам понравилось в Ростове-на-Дону. В первую очередь их впечатлила дружелюбность незнакомых людей, а также общедоступные детские сады, приучение детей к самодисциплине и бесплатное образование.