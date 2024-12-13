Многодетная семья сбежала из США в РФ, не желая мириться с тем, что два папы или две мамы — норма

Всё большее число людей в мире начинают осознавать, что Россия остаётся одной из немногих стран, где человек с традиционными представлениями о жизни и культурных ценностях может чувствовать себя спокойно. В этом убедилась и многодетная семья Алхас из США, которая переехала в Ростов-на-Дону именно по этой причине, пишет «Царьград».

Ефрем и Елена (Элен) вместе с четырьмя дочками вынуждены были покинуть родной городок Ривербэнк в Калифорнии вопреки осуждению родных и друзей. Они больше не смогли жить в месте, где агрессивная толерантная повестка навязывается даже в детских садах и школах. Супругов не устраивала пропаганда идеи, что «может быть два папы или две мамы — и это нормально», а ребёнок в любой момент может «сменить гендерную самоидентификацию». При этом родители даже не имеют права протестовать против этого. Поэтому семья Алхас приняла решение уехать в страну, где у них будет возможность дать детям нормальное воспитание и образование, где уважают и сохраняют традиционную культуру.

Вопреки слухам «об ужасной и злой России», американцам понравилось в Ростове-на-Дону. В первую очередь их впечатлила дружелюбность незнакомых людей, а также общедоступные детские сады, приучение детей к самодисциплине и бесплатное образование. Это и многое другое было для переселенцев в диковинку. И хотя семья из шестерых человек пока не получила российское гражданство, они уже считают себя русскими.

«Быть русским — значит любить Россию, ценить культуру и историю страны. Я хочу быть русской и, мне кажется, это много значит», — заявила Елена.