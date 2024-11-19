Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 17:36

«На стороне правды и против фашизма»: Учительница из Таллина сбежала в РФ из-за травли

Учительница из Эстонии переехала с семьёй в РФ из-за травли русскоязычных

Учительнице из Эстонии Елене Наталовой вместе с семьёй пришлось переехать в Россию из-за травли русскоязычных в Прибалтике. Подробностями женщина поделилась в беседе с RT.

Наталова преподавала французский и эстонский языки в школе Таллина. Она рассказала, что с начала СВО некоторые коллеги перестали здороваться с ней, многие открыто заявляли, что ненавидят русских.

«Учитель английского, с которым мы делили один кабинет на двоих, всё время на рабочий стол ставил украинский флаг, а я его меняла на французский согласно своему предмету», — вспомнила Наталова.

Она рассказала, что учитель истории призвал снести православный собор Александра Невского в Таллине. Ситуация усугубилась после того, как скрин с фотографией Елены как участницы одного из форумов Балтийского землячества выложили в рабочий чат. Учительнице пришлось уехать, чтобы не терпеть дальше несправедливости в свой адрес.

Также Наталова рассказала о своей коллеге из другой эстонской школы, которую уволили за отказ носить сине-жёлтую ленточку.

«Она не русская по национальности, но всецело на стороне правды и против фашизма. Ей поставили условие — либо носишь ленточку и поддерживаешь Украину, либо остаёшься без работы», — сказала собеседница RT.

Дискриминация русскоговорящих также наблюдается в детских садах. Воспитателям запрещают говорить на русском языке, хотя многие дети не знают эстонского.

Белоруссия приютила многодетную семью из Латвии, которую угрожали лишить родительских прав
Белоруссия приютила многодетную семью из Латвии, которую угрожали лишить родительских прав

Ранее Life.ru рассказывал о многодетной семье Морозовых, которые сбежали в РФ также из-за дискриминации русскоязычного населения. Родители, воспитывающие десять детей, в одночасье лишились ряда льгот и получили угрозы о лишении родительских прав. Сейчас семья начала новую жизнь в Смоленской области.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Эстония
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar