«На стороне правды и против фашизма»: Учительница из Таллина сбежала в РФ из-за травли
Учительница из Эстонии переехала с семьёй в РФ из-за травли русскоязычных
Учительнице из Эстонии Елене Наталовой вместе с семьёй пришлось переехать в Россию из-за травли русскоязычных в Прибалтике. Подробностями женщина поделилась в беседе с RT.
Наталова преподавала французский и эстонский языки в школе Таллина. Она рассказала, что с начала СВО некоторые коллеги перестали здороваться с ней, многие открыто заявляли, что ненавидят русских.
«Учитель английского, с которым мы делили один кабинет на двоих, всё время на рабочий стол ставил украинский флаг, а я его меняла на французский согласно своему предмету», — вспомнила Наталова.
Она рассказала, что учитель истории призвал снести православный собор Александра Невского в Таллине. Ситуация усугубилась после того, как скрин с фотографией Елены как участницы одного из форумов Балтийского землячества выложили в рабочий чат. Учительнице пришлось уехать, чтобы не терпеть дальше несправедливости в свой адрес.
Также Наталова рассказала о своей коллеге из другой эстонской школы, которую уволили за отказ носить сине-жёлтую ленточку.
«Она не русская по национальности, но всецело на стороне правды и против фашизма. Ей поставили условие — либо носишь ленточку и поддерживаешь Украину, либо остаёшься без работы», — сказала собеседница RT.
Дискриминация русскоговорящих также наблюдается в детских садах. Воспитателям запрещают говорить на русском языке, хотя многие дети не знают эстонского.
Ранее Life.ru рассказывал о многодетной семье Морозовых, которые сбежали в РФ также из-за дискриминации русскоязычного населения. Родители, воспитывающие десять детей, в одночасье лишились ряда льгот и получили угрозы о лишении родительских прав. Сейчас семья начала новую жизнь в Смоленской области.