«На стороне правды и против фашизма»: Учительница из Таллина сбежала в РФ из-за травли

Учительнице из Эстонии Елене Наталовой вместе с семьёй пришлось переехать в Россию из-за травли русскоязычных в Прибалтике. Подробностями женщина поделилась в беседе с RT.

Наталова преподавала французский и эстонский языки в школе Таллина. Она рассказала, что с начала СВО некоторые коллеги перестали здороваться с ней, многие открыто заявляли, что ненавидят русских.

«Учитель английского, с которым мы делили один кабинет на двоих, всё время на рабочий стол ставил украинский флаг, а я его меняла на французский согласно своему предмету», — вспомнила Наталова.

Она рассказала, что учитель истории призвал снести православный собор Александра Невского в Таллине. Ситуация усугубилась после того, как скрин с фотографией Елены как участницы одного из форумов Балтийского землячества выложили в рабочий чат. Учительнице пришлось уехать, чтобы не терпеть дальше несправедливости в свой адрес.

Также Наталова рассказала о своей коллеге из другой эстонской школы, которую уволили за отказ носить сине-жёлтую ленточку.

«Она не русская по национальности, но всецело на стороне правды и против фашизма. Ей поставили условие — либо носишь ленточку и поддерживаешь Украину, либо остаёшься без работы», — сказала собеседница RT.

Дискриминация русскоговорящих также наблюдается в детских садах. Воспитателям запрещают говорить на русском языке, хотя многие дети не знают эстонского.