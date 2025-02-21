Путин заявил о старте амбициозного нацпроекта в области новых материалов и химии

На национальный проект в области новых материалов и химии из государственного бюджета будут выделены почти 170 миллионов рублей, а объём инвестиций компаний может составить порядка триллиона рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий.

Владимир Путин об инвестициях в национальный проект в области химии и новых материалов. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Я с собственниками, с руководителями компаний встречаюсь иногда — у них очень амбициозные, хорошие планы, и мне нравится такой настрой. Глаза горят у людей, будем поддерживать», — заявил российский лидер.