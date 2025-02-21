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21 февраля, 13:23

Путин заявил о старте амбициозного нацпроекта в области новых материалов и химии

Путин: На нацпроект в сфере новых материалов из бюджета выделят почти 170 млрд

На национальный проект в области новых материалов и химии из государственного бюджета будут выделены почти 170 миллионов рублей, а объём инвестиций компаний может составить порядка триллиона рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий.

Владимир Путин об инвестициях в национальный проект в области химии и новых материалов. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Я с собственниками, с руководителями компаний встречаюсь иногда — у них очень амбициозные, хорошие планы, и мне нравится такой настрой. Глаза горят у людей, будем поддерживать», — заявил российский лидер.

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Ранее Владимир Путин заявил, что в России должны быть созданы конкурентные преимущества для отечественных производителей на тот случай, если в страну вернутся иностранные компании. Соответствующую задачу глава РФ поставил перед правительством.

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Telegram / Кремль. Новости

Юрий Лысенко
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