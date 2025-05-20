В США обратили внимание на неожиданное «исчезновение» Маска из инфополя

В последнее время Илон Маск стал менее заметной фигурой в публичном пространстве, и его имя реже появляется в сообщениях американского лидера Дональда Трампа и других политических деятелей, чем в начале президентства республиканца. На это обратило внимание издание Politico со ссылкой на анализ публикаций.

Издание провело самостоятельный анализ публикаций президента США и его соратников за последнее время. В результате выяснилось, что американский миллиардер попросту «исчез».

«Президент, который упоминал Маска каждые несколько дней в Truth Social, не писал о нём больше месяца. ... Когда-то Маск был основным участником брифингов Белого дома, но теперь его почти не упоминают. Даже члены конгресса фактически исключили его из своих информационных бюллетеней», — отмечает издание.

Также издание подчеркнуло, что Трамп перестал упоминать Маска в собственных кампаниях по сбору средств. Вместе с ослаблением влияния Маска в администрации Белого дома, судя по поисковым запросам в Google и новостным упоминаниям, интерес к нему в обществе закономерно снизился. Параллельно с этим, некоторые представители Республиканской партии стали воспринимать его как фигуру, несущую политические риски.