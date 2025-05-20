В США обратили внимание на неожиданное «исчезновение» Маска из инфополя
Politico: Илон Маск стал реже упоминаться Трампом
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
В последнее время Илон Маск стал менее заметной фигурой в публичном пространстве, и его имя реже появляется в сообщениях американского лидера Дональда Трампа и других политических деятелей, чем в начале президентства республиканца. На это обратило внимание издание Politico со ссылкой на анализ публикаций.
Издание провело самостоятельный анализ публикаций президента США и его соратников за последнее время. В результате выяснилось, что американский миллиардер попросту «исчез».
«Президент, который упоминал Маска каждые несколько дней в Truth Social, не писал о нём больше месяца. ... Когда-то Маск был основным участником брифингов Белого дома, но теперь его почти не упоминают. Даже члены конгресса фактически исключили его из своих информационных бюллетеней», — отмечает издание.
Также издание подчеркнуло, что Трамп перестал упоминать Маска в собственных кампаниях по сбору средств. Вместе с ослаблением влияния Маска в администрации Белого дома, судя по поисковым запросам в Google и новостным упоминаниям, интерес к нему в обществе закономерно снизился. Параллельно с этим, некоторые представители Республиканской партии стали воспринимать его как фигуру, несущую политические риски.
Президент США Дональд Трамп, вероятно, согласен не со всеми решениями, которые принимает Илон Маск, назначенный на должность главы департамента по повышению эффективности правительства (DOGE). Не так давно он заявлял, что часть инициатив будет пересмотрена.