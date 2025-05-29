Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 01:23

Маск поблагодарил Трампа и сообщил об уходе из правительства США

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM Alessia Pierdomenico

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM Alessia Pierdomenico

Глава департамента эффективности Правительства США (DOGE) Илон Маск написал на своей странице в соцсети X, что его полномочия как специального госслужащего завершаются. Он выразил благодарность президенту Дональду Трампу за «возможность сократить расточительные расходы» кабмина.

«Поскольку мой запланированный срок на позиции специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность сократить расточительные расходы», отметил Маск.

Сделки пока нет: Илон Маск опроверг интеграцию Grok в Telegram Дурова
Сделки пока нет: Илон Маск опроверг интеграцию Grok в Telegram Дурова

Он также добавил, что миссия DOGE продолжит укрепляться со временем и станет частью жизненного уклада правительства.

Как сообщал Life.ru, слухи о «исчезновении» Маска из политики начали ходить после 20 мая. Западные СМИ утверждали, что миллиардер не достиг ощутимых результатов, что стало причиной его ухода из команды Трампа.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Илон Маск
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar