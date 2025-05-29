Маск поблагодарил Трампа и сообщил об уходе из правительства США

Глава департамента эффективности Правительства США (DOGE) Илон Маск написал на своей странице в соцсети X, что его полномочия как специального госслужащего завершаются. Он выразил благодарность президенту Дональду Трампу за «возможность сократить расточительные расходы» кабмина.

«Поскольку мой запланированный срок на позиции специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность сократить расточительные расходы», — отметил Маск.

Он также добавил, что миссия DOGE продолжит укрепляться со временем и станет частью жизненного уклада правительства.