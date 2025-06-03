Маск назвал отвратительной мерзостью бюджетный законопроект команды Трампа

Американский миллиардер Илон Маск жёстко раскритиковал новый бюджетный законопроект администрации Дональда Трампа, назвав его «отвратительной мерзостью». Предприниматель опубликовал эмоциональный пост об инициативе, называемой The Big Beautiful Bill («единый, большой, красивый»), в социальной сети X.

«Извините, но я больше не могу этого выносить. Этот огромный, возмутительный, свинский законопроект о расходах Конгресса — отвратительная мерзость. Позор тем, кто за него голосовал: вы знаете, что вы поступили неправильно. Вы знаете это. Это значительно увеличит и без того гигантский дефицит бюджета до 2,5 триллиона долларов (!!!) и обременит граждан Америки непосильным долгом», — написал он.

Маск добавил, что Конгресс делает Америку банкротом.

В Белом доме оперативно отреагировали на заявление Маска, подтвердив, что президент осведомлён о его позиции. Тем не менее публичный демарш одного из самых влиятельных бизнесменов мира может создать дополнительные сложности для администрации в продвижении спорного законопроекта, особенно учитывая растущую озабоченность экономистов масштабами бюджетного дефицита США.