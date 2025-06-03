Маск назвал отвратительной мерзостью бюджетный законопроект команды Трампа
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Американский миллиардер Илон Маск жёстко раскритиковал новый бюджетный законопроект администрации Дональда Трампа, назвав его «отвратительной мерзостью». Предприниматель опубликовал эмоциональный пост об инициативе, называемой The Big Beautiful Bill («единый, большой, красивый»), в социальной сети X.
«Извините, но я больше не могу этого выносить. Этот огромный, возмутительный, свинский законопроект о расходах Конгресса — отвратительная мерзость. Позор тем, кто за него голосовал: вы знаете, что вы поступили неправильно. Вы знаете это. Это значительно увеличит и без того гигантский дефицит бюджета до 2,5 триллиона долларов (!!!) и обременит граждан Америки непосильным долгом», — написал он.
Маск добавил, что Конгресс делает Америку банкротом.
В Белом доме оперативно отреагировали на заявление Маска, подтвердив, что президент осведомлён о его позиции. Тем не менее публичный демарш одного из самых влиятельных бизнесменов мира может создать дополнительные сложности для администрации в продвижении спорного законопроекта, особенно учитывая растущую озабоченность экономистов масштабами бюджетного дефицита США.
Ранее Илон Маск объявил о завершении своей государственной службы в департаменте эффективности правительства Штатов (DOGE). При этом он подчеркнул, что хотел бы и дальше поддерживать контакт с главой Белого дома, оставаясь для него верным соратником.