Маск призвал лишить ООН финансирования после слов Гуттериша о социальных сетях

Американский миллиардер Илон Маск выступил с резкой критикой в адрес Организации Объединённых наций (ООН), призвав прекратить её финансирование. Поводом для такого заявления стало видео выступления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором он выразил озабоченность использованием цифровых платформ для распространения дезинформации и разжигания вражды.