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3 июня, 18:15
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Маск призвал лишить ООН финансирования после слов Гуттериша о социальных сетях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американский миллиардер Илон Маск выступил с резкой критикой в адрес Организации Объединённых наций (ООН), призвав прекратить её финансирование. Поводом для такого заявления стало видео выступления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором он выразил озабоченность использованием цифровых платформ для распространения дезинформации и разжигания вражды.

«Лишите ООН финансирования»,написал Маск в социальной сети X, комментируя публикацию пользователя, который охарактеризовал слова Гутерриша как «объявление войны свободе слова».

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Ранее издание The New York Times заявило, что Илон Маск употреблял наркотики в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа. Речь идёт о кетамине, приём которого якобы привёл к проблемам со здоровьем предпринимателя. Основатель SpaceX позже прокомментировал эти сообщения, подтвердив, что действительно употреблял препарат, но это было несколько лет назад и по назначению врача.

Юрий Лысенко
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