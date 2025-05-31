«Путешествовал с аптечкой»: NYT обвинил Маска в употреблении наркотиков

У предпринимателя Илона Маска возникли проблемы со здоровьем на фоне приёма наркотиков во время предвыборной кампании Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Употребление наркотиков Маском выходило далеко за рамки эпизодического. Он рассказывал людям, что принимает столько кетамина, мощного анестетика, что это влияет на его мочевой пузырь, что является известным побочным эффектом хронического употребления. Он принимал экстази и психоделические грибы. И он путешествовал с аптечкой, в которой было около 20 таблеток, в том числе с маркировкой стимулятора Аддералл», — говорится в статье.

По данным издания, для миллиардера было сложно провести чёткую границу между медицинским применением препаратов и отдыхом, что вызывало обеспокоенность у его близких. Журналисты пытались получить у предпринимателя комментарии о возможной зависимости, но он отказался отвечать. Его адвокат также воздержался от заявлений.