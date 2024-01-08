Маск ответил на обвинения в наркозависимости

Один из самых богатых людей мира, американский бизнесмен Илон Маск, в ответ на слухи о наркотической зависимости заявил, что не употребляет запрещённые вещества. Об этом сообщает издание Forbes.

"Илон Маск опроверг употребление запрещённых наркотиков, заявив, что в его организме за три года выборочных тестов на наркотики "не было обнаружено даже следов" наркотиков или алкоголя", — указано в сообщении.

Ранее газета Wall Street Journal опубликовала статью, в которой, ссылаясь на источники, сообщила, что Маск якобы продолжает употреблять наркотики, особенно кетамин. Издание отметило, что от состояния здоровья бизнесмена зависят шесть компаний, активы инвесторов на сумму около одного триллиона долларов, а также десятки тысяч рабочих мест и часть космической американской программы.

Авторы статьи утверждают, что в период с 2018 по 2021 год Маск посетил в разных странах несколько закрытых вечеринок, где употреблял разные наркотики. Газета приводит как пример случай, когда миллиардер должен был выступить перед сотней своих сотрудников, однако опоздал на час, а выйдя на сцену, невнятно произнёс речь.